قرار عاجل من يويفا بشأن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تجديد ثقته في الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي

كان اليويفا قد حقق في مشاركة الحكم البولندي في حدث أقيم في كاتوفيتسي يوم الاثنين الماضي، تابع لحزب يميني متطرف في بلاده، معروف بمواقفه المعادية ضد اليهود و المثليين.

وذكر "يويفا" في بيان رسمي، أن سيمون مارتشينياك سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، بعد اعتذاره عن مشاركته في مظاهرة تابعة لحزب يميني متطرف في بلاده.

ونشر موقع يويفا نص اعتذار مارتشينياك، والذي جاء كالتالي:" أريد أن أعبر عن اعتذاري الشديد عن مشاركتي وأي ضرر أو ألم قد يكون سببه ذلك".

وأضاف:" بعد تفكير وإجراء مزيد من التحقيقات، أصبح من الواضح أنه تم تضليلي بشدة ولم أكن مدركا تماما للطبيعة الحقيقية للحدث المعني وانتماءاته، لم يكن لدي علم بأنها مرتبطة بحركة بولندية يمينية متطرفة. إذا كنت على علم بهذه الحقيقة، لكنت رفضت الدعوة بشكل قاطع".

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي، يوم 10 يونيو الجاري، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.