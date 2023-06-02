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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء التربية والتعليم العرب: ضرورة الاستثمار في القطاع ورعاية الموهوبين والمبدعين

مؤتمر الـ13 لوزراء
مؤتمر الـ13 لوزراء التربية والتعليم العرب

دعا المؤتمر الـ13 لوزراء التربية والتعليم العرب، الدول العربية إلى ترشيح طلبتها للمشاركة في مبادرة "الموهوبون العرب" التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، موصين باستمرار برامج الاكتشاف والرعاية للموهوبين.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد في الرباط خلال الفترة 29 - 30 مايو 2023 تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بتنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وشراكة مع "ألكسو" تحت شعار "مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي" .

من جهتها أكدت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن مبادرة المملكة "الموهوبون العرب"، لاقت نجاحاً واسعاً، وتركز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.

بدوره، قدم مدير عام مركز التميز بـ"موهبة" المشرف العام على المبادرة الدكتور خالد بن محمد الشريف شكره للجهات المنظمة بالمملكة المغربية وللوزراء على اهتمامهم بمبادرة "الموهوبون العرب" التي انطلقت عام 2021، موكداً ضرورة الاستثمار في التعليم بشكل عام وبرامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين على وجه الخصوص؛ لتحقيق التعليم المتميز للجميع وفق قدراتهم.

التحول الرقمي الدول العربية اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

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