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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. احصل على هذه الخدمات وأنت في بيتك

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وعليه وفرت الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية الوقت والجهد علي المواطن حيث يمكن الحصول علي المثير من الخدمات اونلاين.

خدمات بوابة مصر الرقمية

بدون مشاوير يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية  توثيق عقود الإيجار أو الملكية وغيرها من خدمات التوثيق ودفع الفواتير وأيضا إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي.

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وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة

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من غير مجهود.. اعرف أماكن مكاتب البريد على منصة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين من خلال خدمة التموين التى توفر أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية من خلال خدمات المرور المتاحة عبر الموقع حيث يتم إدخال بيانات الرخصة و المستندات المطلوبة .

كما تتضمن خدمات بوابة مصر الرقمية دفع مخالفات المرور وأيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة.

خدمات أخرى تتيحها مصر الرقمية

ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الحصول علي مجموعة من الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة والتي تشمل ما يلي :-

- ويمكن من خلال الموقع الحصول علي خدمات خاصة التموين.

- كما تتضمن أيضا الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق.

- كما تشمل الخدمات المقدمة أيضا الحالة الشخصية.

- كما تشمل الخدمات مركباتي.

-وايضا خدمات  الكهرباء.

- كما تتيح بوابة مصر الرقمية خدمات الشهر العقاري.

- خدمات الإسكان الاجتماعي.

- وتشمل أيضا خدمات الأحوال المدنية.

- خدمات التأمين الاجتماعي.

- كما تتضمن خدمات البريد المصري.

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طارق عبد النبي: نهدف لنمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي

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أون لاين .. استخراج بطاقة الرقم القومي 2023


الاستعلام عن مكاتب البريد


ووفرت بوابة مصر الرقمية، إمكانية الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية، وأيضا الكود البريدي وتتبع الشحنة، وخدمات أخري خاصة بهيئة البريد المصري حيث يوجد على بوابة مصر الرقمية تبويب الاستعلام عن مكاتب البريد اختيار تبويب الخدمات، ومنه يتم اختبار خدمة البريد المصري والتى تضم 4  خدمات تتبع شحنتك، واحسب شحنتك، والرقم البريدي، وأين تجدنا.

مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية للتموين الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية توثيق بوابة مصر الرقمية

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