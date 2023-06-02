من غير مشاوير.. احصل على هذه الخدمات وأنت في بيتك

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وعليه وفرت الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية الوقت والجهد علي المواطن حيث يمكن الحصول علي المثير من الخدمات اونلاين.

خدمات بوابة مصر الرقمية

بدون مشاوير يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية توثيق عقود الإيجار أو الملكية وغيرها من خدمات التوثيق ودفع الفواتير وأيضا إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين من خلال خدمة التموين التى توفر أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية من خلال خدمات المرور المتاحة عبر الموقع حيث يتم إدخال بيانات الرخصة و المستندات المطلوبة .

كما تتضمن خدمات بوابة مصر الرقمية دفع مخالفات المرور وأيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة.

خدمات أخرى تتيحها مصر الرقمية

ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الحصول علي مجموعة من الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة والتي تشمل ما يلي :-

- ويمكن من خلال الموقع الحصول علي خدمات خاصة التموين.

- كما تتضمن أيضا الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق.

- كما تشمل الخدمات المقدمة أيضا الحالة الشخصية.

- كما تشمل الخدمات مركباتي.

-وايضا خدمات الكهرباء.

- كما تتيح بوابة مصر الرقمية خدمات الشهر العقاري.

- خدمات الإسكان الاجتماعي.

- وتشمل أيضا خدمات الأحوال المدنية.

- خدمات التأمين الاجتماعي.

- كما تتضمن خدمات البريد المصري.



الاستعلام عن مكاتب البريد



ووفرت بوابة مصر الرقمية، إمكانية الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية، وأيضا الكود البريدي وتتبع الشحنة، وخدمات أخري خاصة بهيئة البريد المصري حيث يوجد على بوابة مصر الرقمية تبويب الاستعلام عن مكاتب البريد اختيار تبويب الخدمات، ومنه يتم اختبار خدمة البريد المصري والتى تضم 4 خدمات تتبع شحنتك، واحسب شحنتك، والرقم البريدي، وأين تجدنا.