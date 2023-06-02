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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ الغربية ينعى الشقيقين محمد ورضوى غارقيّ حمام السباحة

عصفوري الجنة بالغربية
عصفوري الجنة بالغربية

تنعى محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى الطفلين محمد عبد الله وشقيقته رضوى اللذين توفيا غرقا بحمام السباحة بأحد فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسرتهما، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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كما اتشح أهالي قرية قسطا بارتداء الرجال والسيدات الملابس السوداء أثناء مراسم تشييع جثماني الطفلين في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية الأمر الذي اوجع قلوب المشاركين حتي وداعهما الأخير ودفنهما بمقابر أسرتها بذات القرية.

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كما أعرب والدي الطفلين عن حزنهما العميق لوفاة طفليهما فجأة غرقا في مياه حمام السباحة لافتين وهما في حالة من الانهيار والبكاء بقولها"القصاص وحق ولادنا مش هيضيع حسبنا الله ونعم الوكيل" .

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الجدير بالذكر أن والد الطفلين يعمل مدير تسويق في مجال السياحة وقد اصطحب طفليه وأسرته بالكامل لقضاء عطلة إجازة الصيف لاسعادهم ولكنها رحلة تحولت من فرح إلي احزان موجعه لذويهم بفقدانه أبناءه .

 

الانهيار والبكاء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرجال والسيدات روضة محمد ضحايا حادث الغردقة

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