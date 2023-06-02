الدبّاغ | تقرير إعلامي عن دير الأنبا سمعان .. فيديو

قام الإعلامي أحمد يونس بعمل جولة داخل دير الأنبا سمعان بالمقطم أحد أهم وأعرق الآثار المصرية القديمة، فهو يمثل تحفة معمارية نادرة لا مثيل لها، ومزارا سياحيا يقصده المصريون والأجانب من مختلف دول العالم.

وقال الإعلامي أحمد يونس خلال برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مكان بهذه العظمة كان لازم نتكلم عنه وهذا المكان يتحدث عن نفسه هتشعر براحة نفسية كبيرة وانت ماشي في دير الأنبا سمعان.

دير الأنبا سمعان

وتابع أحمد يونس أن الأنبا سمعان كان يعمل في الدباغة وتم انشاء هذا الدير على اسمه لأنه كان شخص محب لله ومحب لكل شيء جميل، مؤكدا أن هذا الدير يستوعب 20 الف مصلٍ.