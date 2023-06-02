جامعة القاهرة تحصد 17 جائزة.. مهرجان إبداع يعلن عن المتميزين| نشاط أسبوعي مبهر لمنارة العلم وقبلة الطلاب

الخشت:

نعتز بعلماء الجامعة لتميزهم وتفوقهم

مصر التاريخ والحاضر المبدع علما وفنا وأدبا وثقافة

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2023، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة النيل الدكتور على الدين هلال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية، كما فاز الراحل الدكتور محمد عنانى الأستاذ بكلية الآداب بجائزة النيل فى الآداب.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة ومن خريجيها بجائزة الدولة التقديرية، في مجال العلوم الاجتماعية كل من ‌‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والكاتب الصحفي الاستاذ صلاح سالم من خريجي جامعة القاهرة، وفي مجال الأداب الصحفية الروائية الأستاذة هالة البدري، وفي مجال الفنون الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة.

وفاز من أساتذة جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية كل من الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، والدكتورة هناء محمد الجوهري بكلية الآداب.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة بكلية الآداب، وفي مجال العلوم القانونية والاقتصادية فرع عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي الدكتورة نهى سامي صبحي محمود عمر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.

على الجانب الأخر ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 11" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 17 جائزة - في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا و.الأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيسي جامعتى الأقصر الدكتور حمدي حسين وقناة السويس الدكتور ناصر مندور، وعدد من نواب رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات، منها مقطوعة موسيقية من أداء طلاب جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات قناة السويس وبنها وبني سويف، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل الفنان أحمد جمال.

كما تضمن حفل الختام عرض فيلم قصير عن مسابقة إبداع 11 تنفيذ التليفزيون المصري، وعرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية، وتكريم عدد من النجوم الذين لمعوا من خلال المسرح الجامعي.

واختتمت فعاليات حفل مهرجان "إبداع 11" بإعلان الجوائز حيث فازت جامعة القاهرة بـ 17 جائزة في مختلف المجالات وهي : القصة القصيرة، والرواية، والفنون التشكيلية - متخصص "أشغال"، والفنون التشكيلية - غير متخصص "أشغال"، والقصة القصيرة، والمراسل- متخصص، والعروض المسرحية - غير متخصص، والفنون الشعبية فردي، والفنون الشعبية جماعي، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والغواصات الآلية والروبوتس، والإنشاد الجماعي، والترانيم الجماعية، وأفضل ألحان، وأفضل ملابس.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر ولادة بشبابها وفنانينها ورياضييها وعلمائها ومثقفيها وبطلاب الجامعات المبدعين، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت الشباب الذي يستقبلهم في مختلف الأنشطة ليظهروا إبداعاتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن حلم الوزارة هو بلوغ أقصى مكان من الإبداع في كل شيء مثل حلم الدولة المصرية التي تحلم وتبدع في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدعم والمساندة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدًا أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في المجالات المتعددة.

وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مؤكدًا أن مصر تنجب باستمرار علما، وفنا، وأدبا، وثقافة، ورياضة، وفي كل المجالات.

وقال الدكتور الخشت إن مصر الحضارة والتاريخ والحاضر أيضًا، وأن الإبداع لا يقتصر على الفنانين فقط بل يشمل الجمهور أيضا، معتبرًا أن مستوى الجمهور المتلقي ومستوى المتذوق هو الذي يزيد الفنان إبداعًا وإصرارًا وعطاءً.