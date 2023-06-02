أدعية يوم الجمعة للنفس مع الحرص على أذكار المساء

أدعية يوم الجمعة للنفس، يستحب أن يدعوا المسلم لنفسه ولجموع المسلمين في يوم الجمعة ، خاصة وأن فيه ساعة مباركة فضلها عظيم والأجر فيها مضاعف، ويستحب للمسلم في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة والصلاة على سيدنا النبي والدعاء والذكر، لم يرد فيه دعاء بصيغة معينة سوى الصلاة على النبي، كما أنه لم يرد أدعية يوم الجمعة للنفس لكن يستحب للمسلم أن يدعوا كما يريد وحث الكثير من العلماء جموع المسلمين أهمية الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي، والحرص على أذكار الصباح والمساء والتبكير للصلاة والاغتسال والتطيب، أدعية يوم الجمعة للنفس فيما يلي.



ويقول المسلم في أدعية يوم الجمعة للنفس اللهم يا مغيث أغثني يا رب يا رب، اللهم لا تأذن لشمس يوم الجمعة بالمغيب إلى وقد قلت لأمنياتي كوني لتكن.

-يا رب يدي ممدودة إليك وحدك فلا تردني، ولا تغلق بابك بوجهي فأنت ملاذي، لمن تكلني يا الله وأنا عبدك اللهم حَرِم وجهي على النار، واجعلني أنا وأهلي وأحبابي من أهل الجنة واجعل الفردوس الأعلى دارنا، وحبيبك محمد جارنا، وانر بالقرآن قبورنا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم

-اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.



-اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.



- اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

-اللهم صل على سيدنا محمد ..صلاةتحسن بها الأخلاق..وتيسر بها الأرزاق..وتدفع بها المشاق..وتملا منها الآفاق وعلى آله وصحبة وسلم..صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك ياعزيز ياخلاق..أسأل الله فى هذه الساعات المباركات أن يفرّج عنكم ما ضاقت به صدوركم ، وقلّت معه حيلتكم ، وضعفت عنه قوّتكم .. ويصلح ذريتكم ويوسع لكم فى رزقكم ويبارك فيه ..

وأن يجعلكم دائما في حرزه ، وأمانه وضمانه، وفضله ومحبته .

وأن يجعلكم مقبولين بكرمه.. مكفولين بذكره .. مشمولين بعفوه إنه ولى ذك والقادر عليه.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، يستحب لكل مسلم أن يبدأ يوم الجمعة بصلاة الفجر في جماعة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الفجر ثم يظل في المسجد يذكر الله حتى شروق الشمس ثم يذهب لأداء صلاة الجمعة، وفي يوم الجمعة الدعاء مستجاب لذا على كل مسلم الحرص على دعاء يوم الجمعة ، ويحرص أيضا على قراءة سورة الكهف ويستغل آخر ساعاته من عبد صلاة العصر في الإكثار من الدعاء فهو أفضل أوقات اليوم.

دعاء يوم الجمعة قصير اللهم أنت ربي الاعلى تكفلتني في الظلمات والاحشاء وخلقتني مسلما واخرجتني من بين الصلب والترائب لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

- اللهم وسع لي في ما رزقتني وبارك لي في ما وهبتني،اللهم اجعل يدي العليا بالاعطاء ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق ياعليم، اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيرة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله، اللهم تول أمري بذاتك ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدني الى صراطك المستقيم ألا الى الله تصير الأمور

- اللهم اني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخر اللهم اني دعوتك فاستجب لي كما وعدتني فاني راجي غناك لفقري يا الله .

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب الرزق الحلال المبارك والعافيه وحسن الختام يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما أنت اهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت اهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت اهله فانك اهل التقوى والمغفره.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

-آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

دعاء يوم الجمعة مكتوب، يبحث الكثير من المسلمين عبر جوجل عن دعاء يوم الجمعة مكتوب، ويستخدم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعاء يوم الجمعة مكتوب للمشاركة عبر المنصات المختلفة وفيما يلي دعاء يوم الجمعة مكتوب.

دعاء يوم الجمعة مكتوب اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الأَعْظَم * وَالْمَلاذِ الأَفْخَم * طِبِّ قَلْبِي وَالْبَلْسَم * سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ اللهﷺ * عَدَدَ مَافِي عِلْمِ الله * صَلاةً يُفَاضُ نُورُهَا عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ ذَاتِي فَيَجْعَلُنِي مُسْتَغْرِقًا بِالْكُلِّيَّةِ فِي شُهُودِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّة * فَلا أَتَحَرَّكُ حَرَكَةً إِلاَّ وَفِيهَا سِرُّ حَرَكَاتِهِ ﷺ * وَلا أَتَنَفَّسُ نَفَسًا إِلاَّ وَفِيهِ عَبِيرُ أَنْفَاسِهِ وَلا أَسْكُنُ سُكُونًا إِلاَّ وَفِيهِ طِيبُ سَكَنَاتِهِ ﷺ * وَلاأَقُولُ قَوْلاً إِلاَّ وَفِيهِ نُورُ أَقْوَالِهِ ﷺ

-وَلاأَفْعَلُ فِعْلاً إِلاَّ وَفِيهِ هَدْيُ أَفْعَالِهِ ﷺ * وَلا يَكُونُ بِي حَالٌ إِلاَّمِنْ فَيْضِ أَحْوَالِهِ ﷺ* وَلا لِيَ مَقَامٌ إِلاَّ مِنْ بَرَكَةِ مَقَامَاتِهِ ﷺ * صَلىِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالأَنْفَاسِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلِ إِلَى بَعْدِ الْبَعْدِ بِلا كَيْفٍ وَلاكَمٍّ وَلاحَصْرٍ وَلاعَد وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَهُ إِلَى مَالا نِهَايَةَ فِي صَحِيفَتِهِ ﷺ * هَدِيَّةً لَهُ ﷺ * مِنْ أَجْلِهِ ﷺ * بِجَاهِهِ ﷺ *

- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللهم إنّا نسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

