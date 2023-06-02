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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة في هواتف iPhone تتاح قريبا مع آندرويد 14

أندرويد 14
أندرويد 14

تتميز هواتف آيفون من آبل بوجود ميزة "صحة البطارية" والتي تعرض السعة القصوى المتبقية للبطارية مقارنة بالسعة الأصلية بينما تفتقد هواتف الأندرويد إلى هذه الخاصية في الإصدارات الحالية من النظام.

وفقا لتقرير موقع "سام موبايل" التقني، عملت "جوجل" على تطوير ميزة عرض صحة البطارية مع نظام  أندرويد  14 الجديد المقرر إصداره خلال الشهرين المقبلين، وسيعرض النسب الدقيقة للسعة القصوى المتبقية من البطارية وليس مثل التطبيق الخاص بأجهزة سامسونج التي تفتقد إلى هذه الدقة.

BatteryManager 

ستصدر "جوجل" أندرويد 14 بإمكانات جديدة يمكن أن توفر إحصاءات مفصلة عن صحة البطارية لهواتف  Android  والأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيلها، على غرار ما تقدمه آبل مع iPhone منذ فترة، وهو التطبيق المعروف بدقة معلوماته، وكان مطلب لعدد كبير من مستخدمي هواتف أندرويد.

كشف خبير الأندرويد، مشعل رحمان ، أن Google أضافت ميزات جديدة إلى واجهات برمجة التطبيقات منها خاصية BatteryManager أو إدارة البطايرة مع Android 14. تسمح هذه الخاصية  للأجهزة بإبلاغ المستخدم عن معلومات أكثر تفصيلاً حول صحة البطارية.

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تشمل ميزات التطبيق الجديد إتاحة معلومات عن عدد دورات شحن البطارية ، وسياسة الشحن ، وحالة الشحن ، وتاريخ أول استخدام، وتاريخ التصنيع والحالة الصحية العامة للبطارية، هي بمثابة كشف شامل لكل ما يتعلق بالبطارية. ومع ذلك ، فإن واجهات برمجة التطبيقات التص تتضمن إدارة البطارية متاحة فقط لأجهزة جوجل بيكسل Pixel التي تعمل بنظام Android 14 Beta 2 النسخة التجريبية الثانية.

الجدير بالذكر أن البيانات التي سيكشفها تطبيق إدارة البطارية يعتمد على إمكانيات شريحة اتصال الهاتف الذكي نفسه لذلك قد تختلف دقة البيانات المعروضة اعتمادًا على طراز الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. 

من الممكن أيضًا أن تتخطى جوجل إصدار هذه الميزة تمامًا في إصدار Android 14 القادم وتضيفها مع إصدار اندرويد 15.

iPhone أندرويد أندرويد 14 آبل آيفون BatteryManager Android Google

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