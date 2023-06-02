مصطفى بكرى: عبد الناصر تحمل مسؤولية ما حدث في يونيو 67 وتنحى

كشف الإعلامى مصطفى بكرى بعد مرور 56 عاما كواليس خطاب تنحي جمال عبد الناصر عقب نكسة 5 يونيه.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن كثيرون يحملون الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نكسة 5 يونيه، رغم تحذيره قبل وقوعها.

القادة العسكريين

وتابع مصطفى بكرى: أن جمال عبد الناصر حذر العديد من القادة العسكريين بينهم، عبدالحكيم عامر وصدقى محمود,.

وأكد مصطفى بكرى، أنه حينها لم ينتبه إحد إلى تحذيرات جمال عبدالناصر، ويوم وقوع النكسة كان هناك إحتفالا.

وأوضح الإعلامى مصطفى بكرى، أنه بعد وقوع النكسة تحمل عبد الناصر المسؤولية وقرر التنحي ولم يخبر أسرته، واختار زكريا محي الدين خليفة له.

