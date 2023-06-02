بكرى: ما حدث في يونيو 67 كانت اختبارا لعزيمة وصمود مصر كلها

قال الإعلامى مصطفى بكري إن نكسة يونيو 67 كانت اختبارا مهما لعزيمة وصمود مصر كلها قيادة وشعبا.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن نكسة يونيه 67 لم تكن نهاية المطاف، بل كانت جولة جديدة عشاها الشعب المصرى وقواته المسلحة.

جمال عبد الناصر

وأوضح الإعلامى مصطفى بكرى، أن كثيرون يحملون الزعيم الراحل جمال عبد الناصر النكسة، معقبا:" عبدالناصر كان شجاعا ولم يتهرب من المسؤولية رغم أن وقائع الأحداث تؤكد أنه حذر من العدوان".

وتابع مصطفى بكرى، أن عبد الناصر أكد للقادة العسكريين حينها أن العدوان سيقع يوم الأثنين 5 يونيه.



