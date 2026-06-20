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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرض والموسم الجديد.. ملفات شائكة على طاولة إجتماع مجلس الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يعقد في قادم الساعات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجتماعا بعد وصول خطاب تخصيص الأرض البديلة لنادي الزمالك.

ويأتي ملف فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر على رأس جدول أعمال الاجتماع، وسيناقش المجلس الخطوات التنفيذية اللازمة بعد تخصيص الأرض البديلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالمشروع.

كما يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفريق الأول والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

ويتطرق مجلس الإدارة أيضًا إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية داخل النادي، إلى جانب مناقشة ملفات الألعاب الأخرى.

ملف المعارين

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك أخطرت الرباعي محمد عاطف ومصطفى الزناري وأحمد محمود بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق التي سوف تسبق الموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الجهاز الإداري أخطر اللاعبين بالاستعداد للتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض بمجرد تحديد موعد انطلاقها

وتابع: مصير الرباعي غير محسوم حتى الان بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل على سبيل البيع أو الإعارة ولكن عودتهم إجراء طبيعي حتى اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

الزمالك الدوري ارض أكتوبر حسين لبيب الأرض البديلة

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