أحمد صالح يطالب بمنح ناشئي الزمالك الفرصة ودعم القطاع الفني بعناصر متخصصة



دعا أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، إلى منح عدد من المواهب الشابة داخل قطاع الناشئين فرصة الانضمام إلى الفريق الأول خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي يمتلك عناصر واعدة تحتاج فقط إلى الإعداد الجيد والثقة الكافية لإثبات قدراتها، كما شدد على ضرورة تطوير منظومة العمل داخل القطاع للاستفادة القصوى من هذه المواهب

وأشاد صالح خلال حديثه لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك، بمجموعة من لاعبي الفريق، حيث وصف محمد إبراهيم بأنه موهبة مميزة لكنه يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات، كما أثنى على عمر جابر مؤكدًا أنه لاعب كبير قدم مواسم مميزة للغاية مع القلعة البيضاء.



وفي السياق ذاته، أشاد بنجم الفريق محمد شحاتة قائلًا: "شحاتة لاعب جوكر، لقد دربته سابقًا في طلائع الجيش، وهو يتميز بالروح العالية ويستطيع اللعب في أكثر من مركز وتقديم الإضافة المطلوبة".



كما أشار إلى المستوى الذي يقدمه محمد إسماعيل، موضحًا أنه قدم مباريات مميزة مع الزمالك ونجح في إثبات جدارته سواء في خط الدفاع أو في الجبهة اليمنى.