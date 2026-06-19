أمير هشام: الزمالك ينهي اتفاقه مع راعيين جديدين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك ينهي اتفاقه مع راعيين جديدين لفريق الكرة من أجل تجاوز الأزمة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة عليه البدء فورًا في التحرك سريعًا والتفكير بشكل مختلف بعد استلام أرض جديدة في أكتوبر.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الدور الأكبر على مجلس الزمالك بعدما قامت الدولة بتوفير أرض جديدة، ولابد من تلافي سلبيات الماضي والعمل بشكل أكثر جدية.

وأضاف: بعد استلام الأرض الجديدة، بدأ الرعاة يقدموا عروض رسمية لنادي الزمالك، وبالتأكيد ستزيد العروض في الفترة المقبلة.