مصطفى بكري : نحتاج للإسراع في صدور قانونيّ التصالح والبناء الموحد ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع يترقب التعديلات التي تتم على قانون التصالح على مخالفات البناء.

مشيرا إلى أن هناك اكثر من 2 مليون و800 ألف طلب، لتقنين المخالفات، ويسكنها ما يقرب من 50 مليون مواطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أن قانون التعديلات على قانون التصالح تأخر كثيرا، مؤكدا أن الحكومة اقترحت فتح المدة المقررة، لتقنين أوضاع المخالفات.

صدور قانون التصالح

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نحتاج للاسراع في صدور قانون التصالح، وصدور قانون البناء الموحد.