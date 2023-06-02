بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

نجحت أجهزة الامنية بالتعاون مع الجهات المختصة في رفع اللافتة الاعلانية المنهارة من أعلي كوبري ٦ أكتوبر وتسير الحركة المرورية بعد 15 ساعة من وقوع الحادث .

كانت تمكنت القوات من انتشال جثة و٥ مصابين وسحب ٣ سيارات من أسفل اللافتة المنهارة لتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد ويتم فتح مطالع ومنازل كوبري أكتوبر .

وتمكنت الجهات المعنية بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية بالقاهرة من تقطيع اللافتة الاعلانية الضخمة التي سقطت ظهر امس الخميس أعلي كوبري ٦ أكتوبر .

وتمكن رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة من سحب السيارات المنكوبة من أسفل اللافتة الاعلانية المنهارة اعلي الكوبري.

وكانت القاهرة قد شهدت العديد من الأحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الاولي من صباح امس الخميس حيث تم اعلان الطوارئ للتعامل الفوري مع البلاغات ، وجاء حادثة سقوط اللافتة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين علي مدار ساعات متواصلة الا ان رجال المرور قد نجحت بالتنسيق مع عمليات المرور في سحب كافه الكثافات المرورية بكافه المحاور الحيوية رغم حادثة كوبري أكتوبر .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصلة المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين تم الانتهاء من البلاغ ورفع اللافتة بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافتة الاعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري وازاله اثار الحادث .

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الإسعاف وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال جثة و ٥ مصابين من داخل السيارات المنكوبة .