بكرى يكشف سبب رفض جمال عبدالناصر إقامة عرس لشقيقته بالقاهرة بعد النكسة

كشف الإعلامى مصطفى بكري موقفا نبيلا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد نكسة 5 يونيو 1967.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه فى عام 1968 وافق الزعيم جمال عبد الناصر على زواج شقيقتة “عايدة”.

رفض الحضور

وتابع مصطفى بكرى:" شقيقة عبد الناصر طلبت منه، تجهيز فرحا لها وحضوره لكنه رفض الحضور بسب أنه لم يستطيع الفرحة بعد وقوع النكسة خاصة أن الشعب المصرى حزينا".

وأكد الاعلامى مصطفى بكرى، ان عبد الناصر رفض أيضا إقامة عرس شقيقته فى أحد الفنادق بالقاهرة وجعل إقامته فى بيت زوجها بالقناطر.