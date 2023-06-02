مشروع تخرج يساعد ذوي الهمم للتعرف على آثار وتاريخ بلادهم

قالت زينة تامر الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الترجمة التخصصية، إنهم يدرسون علم الترجمة في الجامعة وقد أستغلوا ذلك المادة في موضوع لغة الإشارة أو "طريقة برايل"، فكان لديها هي وأصدقائها الرغبة في الدمج بين موضوع السياحة والأشخاص ذوي الهمم وذوي الإعاقة البصرية.

وأكدت فرح محمد الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الترجمة التخصصية خلال لقائها ببرنامج " ٨ الصبح" المذاع على فضائية " الدي أم سي" تقديم الاعلامية " هبة ماهر" أن الدكتور الشارح لمادة برايل هو دكتور من ذوي الهمم وكان دائم التحدث عندما يسافر كان محبا لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف والتعرف على حضارة الدول.

قسم الترجمة على طريقة برايل

وأضافت مايان أحمد الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الترجمة التخصصية، أنهم بدأوا في مشروع التخرج بالتحدث إلي مسئولي المتحف، وبعد ذلك تم أخذ موافقة الجامعة بالبدء في المشروع، ثم تم أخد المعاومات من المتحف بعد موافقته وتبم المعلومات تكون بالعربي وهم قاموا بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والإسبانية.

وأوضحت لارا الطالبة بكلية الاداب جامعة القاهرة، أن فكرة تنفيذ طريقة برايل بدأت مع المسؤولين وترجمة المعلومات بطريقة برايل حتي يسهل للمتلقي أن يفهم المعلومات بدون أن يري.