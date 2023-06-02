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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تذاكر الأهرامات والمتحف المصري وقلعة صلاح الدين.. تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

بدأت وزارة السياحة والآثار في استكمال تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية الأخرى، التي تضمنت كل من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بمحافظة أسوان، بعد أن تم تطبيقه خلال الشهر الماضي بأربع معابد أثرية بمحافظة أسوان لتصبح بذلك كافة مواقع محافظة أسوان تتعامل بشكل غير نقدي بالكامل.

يأتي ذلك استكمالاً لاستراتيجية  للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

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تم وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

ومن المقرر أن يتم السماح بالسداد النقدي لرحلات المدراس المصرية فقط، لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة الكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية

فيما أشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه سيتم تدريجياً تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتاحف والمواقع الأثرية سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء تطبيق هذا النظام بها، وهو ما يسهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وزيادة تدفق العملة الأجنبية للدولة.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أنه تم على مدار الأيام القليلة الماضية البدء تدريجياً في تطبيق هذا النظام بهذه الأماكن الثلاث من خلال الإغلاق التدريجي للسداد النقدي، حيث أُتيح منفذ بيع واحد فقط للسداد النقدي، مقابل 7 منافذ للكروت البنكية أو كروت ميزة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني egymonuments.com الذي تُتيح الوزارة من خلاله شراء التذاكر إلكترونياً مما يسهل عملة دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

وتقوم الوزارة بإخطار شركات السياحة أولاً بأول بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطبيق هذا النظام بها، كما تقوم بإخطار الشركات أيضاً التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بأسوان كمرحلة أولى مع إلغاء التعامل النقدي بها، وهي معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة.  

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