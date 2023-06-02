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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالبات بالأزهر تودعن أساتذتهن بممر شرفي وبوكيه ورد.. فيديو

ممر شرفي للدكتورة
ممر شرفي للدكتورة سالي مصباح

ودعت طالبات الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع القرين بالشرقية، الدكتورة سالي مصباح بطريقة مؤثرة في نهاية العام الدراسي.

وشكلت طالبات الفرقة الرابعة بالكلية، ممر شرفي للدكتورة سالي مصباح، مدرس بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية، لتوديع أستاذتهن، في نهاية العام، تعبيرا عن شكرهن وتقديرهن لجهود الدكتورة معهن طوال الأعوام الدراسية في الكلية.

وسادت حالة من الفرحة والحزن بين الطالبات والدكتورة، خلال رحلة الوداع، الذي أقيم في حرم الكلية، وأهدت الطالبات، بوكية ورد للدكتورة سالي مصباح، التي استقبلت البوكية بالفرحة وذرفت عيناها بالدموع.

وعلقت الدكتورة سالي مصباح على صفحتها قائلة (الوصول إلى قلب الطالب أهم من الوصول إلى عقله وإن شئت قل هو الطريق الموصل لعقله.
يقول سقراط: كيف أعلمه، وهو لا يحبني؟
لحظة إدراك إن ده آخر لقاء بينا محزن جدا ولكن إن انتهى مشوار الدراسة الجامعية فحبكم في قلبي باق وذكرياتنا محفورة في القلب والعقل، وطبعا ده بداية مشواركم الحقيقي مش النهاية زي ما انتم فاكرين ، كل الحب والتوفيق والنجاح والسعادة لكم، شكرا لذوقكم ولطفكم وسامحوني لوحصل مني تقصير أو حد اضايق مني دون قصد أنا أصلا خلصت فيكم كل الكلام ، ومعلش بقى على الامتحان الثقيل ده أنا قلت آخر الممر هلاقي ناس بتضرب بالطماطم بس طلع فيه ورد وحلويات، ويبقى الأثر )
 

 

الأزهر القرين نهاية العام ممر شرفي الوداع

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