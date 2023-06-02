فون أرنيم يترشّح رسميًا لـ رئاسة الاتحاد الدولي للتنس

أعلن ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، عن ترشُّحه رسمياً من جديد لرئاسة الاتحاد الدولي للتنس.

وسيتولى الرئيس الجديد مسؤولية تحديد توجه الاتحاد الدولي للتنس ورياضة التنس بشكل عام خلال ولايته الممتدة لأربعة أعوام (2024-2028). ومن المقرر أن تُقام الانتخابات في 24 سبتمبر 2023 على هامش أعمال الاجتماع العام للاتحاد الدولي للتنس المرتقب في كانكون بالمكسيك.



وخلال بيانه الرسمي لإعلان الترشُّح، تحدث ديتلوف فون أرنيم عن رؤيته الخاصة لمستقبل الاتحاد الدولي للتنس ورياضة التنس، حيث قال: "أثق بضرورة تغيير القيادة الحالية لرياضة التنس؛ إذ لا بد من بذل المزيد من الجهود، وأعتقد بأنّنا قادرون على فعل ذلك. وهذا ما يدفعني لإعلان ترشُّحي لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي للتنس. ويتمثل هدفي في ضمان القدرة على مساءلة الاتحاد الدولي للتنس على القرارات التي نتخذها، وضمان الاستقرار المالي لجميع بطولاتنا بمختلف مستوياتها.



كما أطمح لتعزيز التعاون مع مختلف الاتحادات ووضعها على رأس الأولويات، وأتعهد بأن أكون خير نصيرٍ لها. وسأحرص على حصول الجميع على تمثيلٍ متساويٍ، توازياً مع سعينا للتكيّف مع المستقبل واغتنام جميع الفرص التي يطرحها عصرنا الرقمي. وانطلاقاً من خبرتي الممتدة لـ 45 عاماً في عالم التنس، أرى أنّه لا بد من ظهور قيادة جديدة تقوم على موقفإيجابي وشغف مطلق بهذه الرياضية، لكي نرسم معاً ملامح المستقبل للاتحاد الدولي للتنس".