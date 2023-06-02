عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فون أرنيم يترشّح رسميًا لـ رئاسة الاتحاد الدولي للتنس

صدى البلد

أعلن ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، عن ترشُّحه رسمياً من جديد لرئاسة الاتحاد الدولي للتنس. 

وسيتولى الرئيس الجديد مسؤولية تحديد توجه الاتحاد الدولي للتنس ورياضة التنس بشكل عام خلال ولايته الممتدة لأربعة أعوام (2024-2028). ومن المقرر أن تُقام الانتخابات في 24 سبتمبر 2023 على هامش أعمال الاجتماع العام للاتحاد الدولي للتنس المرتقب في كانكون بالمكسيك. 


وخلال بيانه الرسمي لإعلان الترشُّح، تحدث ديتلوف فون أرنيم عن رؤيته الخاصة لمستقبل الاتحاد الدولي للتنس ورياضة التنس، حيث قال: "أثق بضرورة تغيير القيادة الحالية لرياضة التنس؛ إذ لا بد من بذل المزيد من الجهود، وأعتقد بأنّنا قادرون على فعل ذلك. وهذا ما يدفعني لإعلان ترشُّحي لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي للتنس. ويتمثل هدفي في ضمان القدرة على مساءلة الاتحاد الدولي للتنس على القرارات التي نتخذها، وضمان الاستقرار المالي لجميع بطولاتنا بمختلف مستوياتها. 


كما أطمح لتعزيز التعاون مع مختلف الاتحادات ووضعها على رأس الأولويات، وأتعهد بأن أكون خير نصيرٍ لها. وسأحرص على حصول الجميع على تمثيلٍ متساويٍ، توازياً مع سعينا للتكيّف مع المستقبل واغتنام جميع الفرص التي يطرحها عصرنا الرقمي. وانطلاقاً من خبرتي الممتدة لـ 45 عاماً في عالم التنس، أرى أنّه لا بد من ظهور قيادة جديدة تقوم على موقفإيجابي وشغف مطلق بهذه الرياضية، لكي نرسم معاً ملامح المستقبل للاتحاد الدولي للتنس".

ديتلوف فون أرنيم الاتحاد الألماني للتنس الاجتماع العام للاتحاد الدولي للتنس كانكون بالمكسيك جميع الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

الداخلية للحجاج: عدم حصولك على الكود التعريفى يمنعك من مغادرة البلاد

موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

العصر الذهبي للمساجد.. عمارة بيوت الرحمن في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ