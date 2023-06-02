مسجد الظاهر بيبرس .. قصة وتكلفة ترميم ثالث أكبر مساجد مصر

تفتتح وزارة الأوقاف ، الأحد المقبل، مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وعمارتها مبنى ومعنى.



يحضر افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على رحلة مسجد الظاهر بيبرس من الترميم إلى افتتاحه في ثوبه الجديد.



مسجد الظاهر بيبرس



يشكل مسجد الظاهر بيبرس، معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكل من مصر وكازاخستان، ويعتبر مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما يعتبر مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة ، ثم أغلق فترة لأجل التطوير حتى تم تطويره ، وسيتم افتتاحه بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم ، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلا الدولتين الشقيقتين مصر وكازاخستان.



تكلفة ترميم مسجد الظاهر بيبرس



وقد بدأ مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس عام 2007 ثم توقف عام 2011 حتى استأنفت الاعمال في عام 2018م

وخصصت وزارة الأوقاف المصرية 30 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة ، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه سابقة من الموارد الذاتية للوزارة.

وفي تصريح سابق للدكتور خالد العناني، وزير الآثار السابق، قد أعلن أن تكلفة صيانة مسجد الظاهر بيبرس 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على أن تساهم وزارات التخطيط والآثار والأوقاف في تمويله.



معلومات عن مسجد الظاهر بيبرس



ويشكل مسجد الظاهر بيبرس تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي ، وصحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة ، وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون .

ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار ، وللمسجد 3 بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية ، وإجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو 18 ألف متر مسطح ، وإجمالي مساحة المسجد فقط حوالي 11 ألف متر مسطح.

ومساحة الجامع حوالي ثلاثة أفدنة، ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة ظلات وهي المساحات المغطاة المعدة للصلاة، وظلة القبلة هي أكبر الظلات، وبوسط كل ظلة مجاز قاطع لمسار العقود، أكبرها المجاز الذى يتقدم مقصورة المحراب .



ماذا تم في مسجد الظاهر بيبرس؟

شملت أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس، تطوير مرافق البنية الأساسية بكامل المشروع من أعمال تدعيم الأساسات والعزل والأعمال الإنشائية وأعمال شبكة تثبيت منسوب المياه الجوفية وتركيب منظومة إطفاء الحريق، وأعمال شبكة الكهرباء الداخلية والخارجية وتركيب وحدات الإنارة الداخلية.



كما تنظيف الواجهات الحجرية الداخلية والخارجية للجامع بأحدث الطرق الميكانيكية المتبعة مع مراعاة الحفاظ على العناصر الحجرية ذات الزخارف الكتابية والنباتية والعمل على تقويتها وتدعيمها، بالإضافة إلى ترميم واستكمال الشبابيك الجصية الموجودة أعلى الحوائط الداخلية والخارجية للجامع وترميم ومعالجة الأشرطة الجصية الداخلية التي تحتوي علي آيات قرآنية بإيوان القبلة وذلك طبقا لما جاء من توصيات عن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

كما تم ترميم الأبواب الخاصة بمدخل الجامع وعمل التقوية والتعقيم والتسكيكك للأبواب، وكذلك أعمال إحلال وتجديد الميضأة الحديثة، وترميم المداخل التذكارية الحجرية الثلاثة.