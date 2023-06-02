محافظ الاقصر يستقبل المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر السفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، حيث ألتقى بالعديد من أبناء الأقصر الذين يمثلون مختلف القطاعات .

خلال اللقاء قدم محافظ الأقصر عرضاً تقديمياً عن جهود المحافظة فى المبادرة منذ دورتها الأولى فى عام 2022 ، موضحاً المجهود الذى تقوم به المحافظة للحث على المشاركة فى المبادرة والحرص على وصولها لكافة قرى ونجوع الأقصر بمساعدة الجهات الشريكة ، كما أستعرض محافظ الأقصر جهود لجنة المشروعات الخضراء فى المحافظة فى عقد لقاءات تعريفية وندوات كالندوة الخاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أعقبها برنامج تدريبي.



وقال السفير هشام بدر، أن هذه المبادرة تأتى تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وإعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر قدمت نحو 74 مشروع أخضر ذكي لخدمة البيئة فى المرحلة الأولى من المبادرة العام الماضى فاز منها 6 مشروعات فى المجالات الست ، وقد ساهمت هذة المشروعات فى توفير الطاقة وأستخدأم الطاقة المتجددة النظيفة .

أوضح بدر، أنه تم فتح الباب لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية هذا العام ومن المقرر أن يتم الغلق النهائى لأستقبال مشروعات بنهاية شهر يونيو الجارى ، مؤكداً أن فكرة المبادرة قائمة على أن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ ونقوم بأخذها وعرضها على العديد من المستثمرين من أجل تمويلها بالإضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من هذه المشروعات خلال مؤتمر المناخ الماضي.

حضر اللقاء محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدداً من رؤساء المدن ونوابهم.