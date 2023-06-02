جولة مفاجئة لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مركز أسئلة امتحانات الثانوية

أجرى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على مركز أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية الأزهرية ، للاطمئنان على مركز الأسئلة وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة.
كما زار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ديوان المنطقة للاطلاع على خطة توزيع أعمال الشهادة الثانوية، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لأعمال الامتحانات، موجها المنطقة بتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم.
كما شدد على أنه لا تهاون مع أي مقصر، ليأخذ كل ذي حق حقه، كما وجه بتوفير المراوح التي تم توفيرها مؤخرا (مراوح استاند) داخل كل لجنة فرعية، وكذلك مبردات المياه بالأدوار والطرقات،
جولة المنوفية
كما تفقد الشيخ أيمن عبد الغني. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ . مركز أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة المنوفية الأزهرية ، للاطمئنان على مركز الأسئلة وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة، وفريق العمل الأمن الشرطي، والدفاع المدني.
كما وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لأعمال الامتحانات، موجها المنطقة بتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم، وأنه لا تهاون مع أي مقصر، ليأخذ كل ذي حق حقه.
كما وجه بتوفير المراوح التي تم توفيرها مؤخرا (مراوح استاند) داخل كل لجنة فرعية، وكذلك مبردات المياه بالأدوار والطرقات.