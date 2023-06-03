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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد سعيد محفوظ يحاور أبرز الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. فيديو

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ يحاور أبرز الفائزين بجوائز الدولة

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن أزمة الاستقالات التي تعصف ببيت الشعر العربي.

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كنوز مصر.. محمد سعيد محفوظ في جولة بمركز ترميم التراث السينمائي

واستضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، الروائية الكبيرة هالة البدري، الحائزة على الجائزة التقدرية في الأدب، والدكتور حسن السعدي، الحائزة على الجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والشاعر الشاب محمد فرغلي الحائز على جائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "طله من برواز".


وعلقت الروائية الكبيرة هالة البدري، الحائزة على الجائزة التقدرية في الأدب، على فوزها بالجائزة، قائله: "الجائزة بالنسبة لي تعني كلمة شكر أن الكاتب عمل بإخلاص وكل ما قدمه وصل إلى الجمهور وأن هناك من شعر به وقال له أنت على الطريق الصحيح".

 

وقال الدكتور حسن السعدي، الحائزة على الجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وأستاذ التاريخ القديم: "قولت في البداية أنني أهدي هذه الجائزة َإلى أساتذتي وتلاميذي وأبناء جيلي، ودائما أقول أنه لا أحد متميز بذاته وأكيد فيه في جيلي ناس كانوا يستحقون الجائزة، وأعتبر كلاماتي رمزية أنني أقول شكرا لأساتذتي من خلالها، وأهديت الجائزة لتلاميذي أيضا لأنهم دائما يتلمسوا النموذج مثلما كنا نلتمسه من الآخرين".


وقال الشاب محمد فرغلي الحائز على جائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "طله من برواز"،: "الديوان جاء بعد تجربة مريرة وصعبة بالغربة وكان مثل نفحة إلاهية، وشيء يدعو للفخر لأنها من أكبر كيان ثقافي في مصر وهي وزارة الثقافة".
 

محمد سعيد محفوظ العاشرة

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