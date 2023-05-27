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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة الاستقالات تعصف بـ "بيت الشعر العربي".. فيديو

أزمة الاستقالات تعصف
أزمة الاستقالات تعصف بـ "بيت الشعر العربي"

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن أزمة الاستقالات التي تعصف ببيت الشعر العربي.

واستضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، خلال الحلقة الشاعرين أحمد سويلم، و عماد غزالي.

قال الشاعر أحمد سويلم،: "مدير بيت الشعر كتب على صفحته بالفيسبوك ما سيء إلى زملائه"، مضيفا: "قدمنا استقالاتنا لوزيرة الثقافة ولم نكتبها على الفيسبوك".

 

وتابع الشاعر أحمد سويلم،: “يجب تقديم الوجوه الجديدة من الشعراء الشباب”.

وأشار الشاعر عماد غزالي: "طلبت من سامح محجوب الاتصال بأعضاء مجلس الأمناء لكنه لم يفعل"، موضحا: "أقول لسامح محجوب إن بيت الشعر معروف قبل أن تأتي".


وفي ذات السياق، قال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أزمة بيت الشعر مفتعلة"، لافتا: "شكاوي المستقيلين ليست ذات معنى.. والمستقيلين أعلنوا موقفهم بنوع من العدوانية".

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