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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كنوز مصر.. محمد سعيد محفوظ في جولة بمركز ترميم التراث السينمائي

الإعلامي محمد سعيد
الإعلامي محمد سعيد محفوظ

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من داخل مركز ترميم التراث السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي.


وخلال الجولة كشفت المهندسة ندا حسام الدين رئيس مركز الترميم السينمائي، أهمية المركز ومراحل ترميم الأعمال، مؤكدة أن تاريخ مصر السينمائي عظيم ويمتد لأكثر من 100 عام، لافته إلى أن أغلب هذا التاريخ مخزن على شرائط السينما.


وأشار إلى أن التحول والتطور التكنولوجي اضطر المركز لاستخراج الداتا والمحافظة عليها ومعالجة صورتها، معقبه: "نحن في صراع مع الزمن لإنقاذ تاريخنا المصري والعربي".


واستعرضت المهندسة ندا حسام الدين رئيس مركز الترميم السينمائي، تاريخ إنشاء المركز والغرض من إنشاءه.


كما تم خلال الجولة شرح من داخل قسم الفحص والترميم السينمائي لعملية إنقاذ الشرائط السينمائية، والتي منها شرائط تاريخية عمرها أكثر من 60 سنة، فضلا عن شرح عملي بالتفاصيل للمعدات المستخدمة لمعالجة وترميم التراث السينمائي القديم.


واستعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ خلال الجولة طرق معالجة وتحسين الصورة في الأفلام السينمائية القديمة، والتي منها طرقة الغسيل الكيمياوي للأفلام السينمائية، كما تم استعراض طرق معالجة وتحسين الصوت في الأفلام السينمائية القديمة والتي منها نطريقة لا توجد بالشرق الأوسط سوى في مصر فقط.

محمد سعيد محفوظ مدينة الانتاج الإعلامي الإنتاج الإعلامي الإعلامي محمد سعيد محفوظ التراث السينمائي مركز ترميم التراث السينمائي

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