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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..الأمطار والغيوم تجتاح المدينة المنورة

صدى البلد

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ارتوت على أثرها الأرض.

و لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعه عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، ويتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

 

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