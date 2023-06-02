السعودية تواصل إرسال المساعدات لمتضرري الزلزال في حلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس ما يقرب من 1580 سلة غذائية، و 1580 حقيبة نظافة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب بالجمهورية العربية السورية.

واستفاد منها 1580 أسرة من متضرري الزلزال في حلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

وفي سياق اخر، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت الخارجية، اليوم الجمعة و نقلته وكالة أسوشيتيد فرانس بريس.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة في إطار تولى البلدين الوساطة في السودان، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.