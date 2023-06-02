عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تواصل إرسال المساعدات لمتضرري الزلزال في حلب

صدى البلد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس ما يقرب من  1580 سلة غذائية، و 1580 حقيبة نظافة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب بالجمهورية العربية السورية.

واستفاد منها 1580 أسرة من متضرري الزلزال في حلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

وزير الخارجية الأمريكي بتوجه إلي السعودية خلال أيام لبحث أزمة السودان

وفي سياق اخر، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت الخارجية، اليوم الجمعة و نقلته وكالة أسوشيتيد فرانس بريس.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة في إطار تولى البلدين الوساطة في السودان، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

الداخلية للحجاج: عدم حصولك على الكود التعريفى يمنعك من مغادرة البلاد

موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

العصر الذهبي للمساجد.. عمارة بيوت الرحمن في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ