وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية خلال أيام لبحث أزمة السودان

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت الخارجية، اليوم الجمعة و نقلته وكالة أسوشيتيد فرانس بريس.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة في إطار تولى البلدين الوساطة في السودان، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،اليوم الجمعة، حرب روسيا على أوكرانيا بأنها "فشل استراتيجي" لروسيا، مشيرا إلى خسائر الوحدة الغربية وخسائر موسكو.

وقال بلينكين في كلمة له في هلسنكي: "كانت حرب عدوان بوتين ضد أوكرانيا فشلا استراتيجيا مما يقلل إلى حد كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في روسيا وتأثيرها لسنوات قادمة".

وأكد الوزير الأمريكي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هو من اختار الحرب، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية لم تنفع.

وتابع قائلا إن أوكرانيا دافعت عن أراضيها والديمقراطية كما وعدت.