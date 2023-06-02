الجهود الدبلوماسية لم تنفع.. بلينكن: حرب بوتين على أوكرانيا فشل استراتيجي

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، حرب روسيا على أوكرانيا بأنها "فشل استراتيجي" لروسيا، مشيرا إلى خسائر الوحدة الغربية وخسائر موسكو.

وقال بلينكين في كلمة له في هلسنكي: "كانت حرب عدوان بوتين ضد أوكرانيا فشلا استراتيجيا مما يقلل إلى حد كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في روسيا وتأثيرها لسنوات قادمة".

وأكد الوزير الأمريكي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هو من اختار الحرب، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية لم تنفع.

وتابع قائلا إن أوكرانيا دافعت عن أراضيها والديمقراطية كما وعدت.

وأضاف أن "الناتو كان يعتبر روسيا شريكة لكن بعد غزوها للقرم تغير الأمر"، مؤكدا عزم واشنطن على استمرار دعم الناتو وستتبقى أبواب الحلف دائما مفتوحة.

وأوضح: "فرضنا تكلفة باهظة على روسيا ليتأكد الحلفاء أننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو"

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضاعفت إمداد أوروبا بالطاقة لسد العجز نتيجة العقوبات على روسيا.