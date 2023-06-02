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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تبدأ الأسبوع الـ2 من امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. غدا

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 . 

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن الكلية تنتهى من امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف شهر يونيو الجارى ، وسيتم إعلان النتائج عقب الأنتهاء من التصحيح .

كلية الأثار

وكان قد كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد رجب، إن الامتحانات أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة .

وأضاف أحمد رجب، أن الامتحانات في كراسة إجابة يقوم الأستاذ بتصحيح محتواها سواء منفردا أو مشتركا طبقا للجدول الدراسي المقرر بالأقسام العلمية . 

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية الاثار جامعة القاهرة

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