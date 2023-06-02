اتحاد الصناعات: 18 مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية

كشف المهندس عبدالمنعم القاضي، ممثل الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، تفاصيل إعلان مصر إنشاء شركة جديدة لإنتاج الضفائر الكهربائية لمليون سيارة سنويا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور، أن هذا المشروع سيكون كل إنتاجه للتصدير، ومن ثم سيدر عملة أجنبية لمصر.

وأشار إلي أن هناك شركة يابانية عقدنا معهم مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع وسيكون لغرض التصدير، معلقا: "هيوفر لنا دولارات".

ونوه:" لدينا 18 مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية، وكل مصنع ينتج كميات هزيلة ويجب العمل على زيادة الإنتاج.

ولفت المهندس عبدالمنعم القاضي، ممثل الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، إلى أن إنتاج كل المصانع الموجودة في مصر لا يكفي لتغطية احتياجات 150 ألف سيارة.