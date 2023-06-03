طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

نفي طارق يحيي لاعب السابق السابق، تواصل مجلس إدارة الزمالك بمفاوضات مع موسيماني مدرب الأهلي السابق.

وقال طارق يحيى في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: موسيماني كداب مفيش حد من الزمالك تواصل معاه لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف :"ولو كان طرح علينا أصلا مكناش هنختاره أنا مش مقتنع بيه أصلا".

وتابع :" أعتقد مش هيقدر يعمل حاجة مع نادي الزمالك، أي مدرب مصري زملكاوي أفضل من موسيماني هو مش مدرب أصلا ولا يتناسب مع نادي الزمالك.

وواصل" وانا معنديش قناعة أن فيه مدرب إفريقي أصلا ينفع يدرب في مصر، ومن الآخر منظومة الأهلي هي من نجحت موسيماني".