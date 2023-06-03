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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلي عروسة وعريس.. إسلام جمال يهني ميرنا نور الدين بزواجها

اسلام جمال وميرنا
اسلام جمال وميرنا نور الدين

هنأ الفنان اسلام جمال،الفنانة ميرنا نور الدين ، علي حفل زفافها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"

 

وشارك صوره تجمعهم معآ عبر خاصيه استوري وعلق: "مليون مبروك أحلي عروسه وعريس ميرنا وعمر".


 

فرح ميرنا نور الدين:

 

تحتفل حاليا الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعدأيام من عقد قرانها.

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي سيقام في مدينة زايد .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في اجواءعائلية.

يذكر ان اخر اعماله مسلسل جروب العائلة مكون من ١٥ حلقة وهو يعتمد على البطولة الجماعية ويضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد سعيد عبد الغني وسمية أيوب وإسلام جمال ورشا مهدي وصفاء جلال وحنان سليمان  وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وهند عبدالله .

 

أحمد سعيد عبد الغني أحمد سعيد إسلام جمال البطولة الجماعية التدريبات الفنانة ميرنا نور الدين بعقد قرانها جروب العائلة حفل زفافها سمية أيوب

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