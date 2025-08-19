بدايات الحلم الكبير لتصنيع أول جهاز تنفس صناعي مصري وخطوات التنفيذ.. تفاصيل

أكد كامل جلال، العضو المنتدب بالشركة صاحبة براءة إختراع أول جهاز تنفس صناعي مصري، أن بداية الشركة كانت من مكالمة هاتف من وزارة الإنتاج الحربي حينها، وبتكليف مباشر من الرئيس السيسي بالتدخل فى وقت جائحة كورونا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن جهاز التنفس الصناعي كان يستخدم خلال الجائحة كجهاز للطوارئ وإنجاز هذا الأمر سريعا، موضحا: “سرنا على كل البدائل التي كانت الشركات الكبري تسير بها”.

وتابع: “بدأنا تطوير أول نموذج أولي لجهاز تنفس صناعي، وكل قطع الغيار كانت قطع من المصانع الخاصة بنا، وكلما حققنا هدف، نقوم بتزويد القطع”.