العسقلاني: تواطؤ من السلطات الهولندية مع الإخوان الإرهابيين من خلال السماح بمظاهرات أمام سفارتنا في لاهاي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لوقفه أمام السفارة الهولندية بالقاهرة.

أكد محمود العسقلاني أحد المشاركين في التظاهرات امام السفارة الهولندية بالقاهرة، أن ما حدث في لاهاي امام سفارة مصر كان منظر غير اخلاقي، مضيفاً أن تقدمت بالطلب للجهات المختصة وحصلت على موافقة لتنظيم وقفة احتجاجية امام سفارة هولندا في مصر.

واضاف محمود العسقلاني أحد المشاركين في التظاهرات امام السفارة الهولندية بالقاهرة، أن هناك تواطئ من السلطات الهولندية مع الاخوان الارهابيين من خلال السماح بمظاهرات امام سفارتنا في لاهاي، متابعا أن مصر تعمل بشكل اخلاقي في مجتمع غير اخلاقي.

وتابع محمود العسقلاني أحد المشاركين في التظاهرات امام السفارة الهولندية بالقاهرة، أن الاحتلال الاسرائيلي يغلق معبر رفح الفلسطيني، مستدركا أن وقفتنا رسالة للجميع.