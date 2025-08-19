إبراهيم فايق يعلن موعد عودة برنامجه

أعلن الاعلامي أبراهيم فايق عن موعد عودة برنامجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
و كتب أبراهيم فايق :بسم الله.. توكلنا على الله ،بإذن الله.. من يوم الجمعة ٢٢ أغسطس.. نبدأ معاكم فصل جديد من رحلة حلوة وممتعة بدأت باستقبالكم الحلو لنا على شاشة MBC MASR .
و تابع :موسم جديد من الكورة مع فايق، موسم هيكون مليان شغل وانفرادات ولقاءات حصرية مع كبار النجوم.. ودايما الأفكار الجديدة حاضرة والمناقشات والتحليل الممتع اللي بيحترم عقليتكم هيكون حاضر وبقوة.
و أضاف :عشمنا في الله كبير انه يكرمنا بفضله.. ويلهمنا الصواب ويساعدنا إننا نبسطكم.
و أختتم :نشوفكم على خير يوم الجمعة اللي جايه.. بحبكم في الله ومتشكر على كل كلمة حلوة اتقالت في غيابنا ونوعدكم بالأحسن بإذن الله.