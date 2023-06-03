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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامات منير الوسيمي.. رد ناري من مصطفى كامل على دعمه له

مصطفى كامل
مصطفى كامل

حالة من الجدل الواسع أثارها الموسيقار منير الوسيمى ضد المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالى بعد خروجه عبر تصريحات تليفزيونية يؤكد أن مصطفى كامل ليس عضوا فى النقابة ورغم ذلك نقيب. 

وهو ما دفع مصطفى كامل للرد عليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : “لا يشرفنى دعم منير الوسيمى فى الانتخابات  القادمة على منصب نقيب الموسيقيين هذا الدعم لا يسرنى ولا يسعدنى". 

وأضاف مصطفى كامل : "كل ما اتمناه ان يظل الدعم الإلهي ملازم لى فى مشوارى معكم ومشوارى الفنى عموما".  

 وكان منير الوسيمى قد أعلن فى تصريحات صحفية دعمه للفنان مصطفى كامل فى الانتخابات القادمة للموسيقيين على  مقعد النقيب إلا أن مصطفى كامل قد أعلن عدم تشريفه دعم منير الوسيمى له. 

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مصطفى كامل 

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، سر هجوم الموسيقار منير الوسيمي على الفنان مصطفى كامل خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مضيفا: فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.

وأشار الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

منير الوسيمى الموسيقار منير الوسيمي مصطفى كامل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل

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