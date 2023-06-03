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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء لنهاية الأسبوع

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت،  تحسن كامل في الأحوال الجوية وانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد يصل إلى 7 درجات مئوية.

حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أي اثارة للرمال خلال هذا الأسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها من جديد أخر الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية،  إن انخفاض الحرارة خلال الطقس اليوم،  يكون على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتعود فرص الأمطار على مناطق بالبلاد خلال الطقس اليوم،  حيث يكون هناك أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة

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