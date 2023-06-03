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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا الحائرة.. بحث مستمر لدخول الناتو

زيلينسكي
زيلينسكي

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمر صعب و"مستحيل" قبل نهاية الحرب، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا (..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وتابع: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

يعد هذا اعتراف من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الحرب الروسية لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدوفا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أكد في أبريل الماضي دعم المنظمة لطموحات كييف.

 

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