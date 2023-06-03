تفاصيل زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية ورسالة بخطها للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، قد زارت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه كان في استقبال السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي اليكتروميتر ، والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوي عاملة مصر
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن عبرت خلال زيارتها لـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، عن سعادتها بطلاب هذه المدرسة ، لانهم قاموا بعرض العديد من الأفكار المبتكرة والمثيرة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن قد حرصت على كتابة رسالة بخط يدها على اللافتة التي أعدتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات للترحيب بها ، حيث قدمت جيل بايدن في رسالتها التحية طلاب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات وقالت : أيها الطلاب أنتم جميعا مدهشين ، واتمنى لكم التوفيق والحظ السعيد .. امضاء جيل بايدن.
وكانت قد حرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن على استقبال إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول ، تزامنا مع ذكرى ميلادها
كما حرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، على زيارة الجامع الأزهر الشريف في اليوم الأول من زيارتها إلى مصر.