تفاصيل زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية ورسالة بخطها للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، قد زارت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه كان في استقبال السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي اليكتروميتر ، والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوي عاملة مصر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن عبرت خلال زيارتها لـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، عن سعادتها بطلاب هذه المدرسة ، لانهم قاموا بعرض العديد من الأفكار المبتكرة والمثيرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن قد حرصت على كتابة رسالة بخط يدها على اللافتة التي أعدتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات للترحيب بها ، حيث قدمت جيل بايدن في رسالتها التحية طلاب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات وقالت : أيها الطلاب أنتم جميعا مدهشين ، واتمنى لكم التوفيق والحظ السعيد .. امضاء جيل بايدن.

وكانت قد حرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن على استقبال إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول ، تزامنا مع ذكرى ميلادها

كما حرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، على زيارة الجامع الأزهر الشريف في اليوم الأول من زيارتها إلى مصر.

زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية

زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية

زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية

زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية

زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية