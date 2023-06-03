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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور إيطالي واسع.. بسام راضي يستعرض جهود تطوير مسار العائلة المقدسة

بسام راضي
بسام راضي

نظمت الاكاديمية المصرية للفنون في روما- تحت اشراف بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا-برئاسة الدكتورة هبة يوسف ندوة ثقافية بمشاركة السفير محمود طلعت سفير مصر في الفاتيكان وكذلك كبار المختصين الايطاليين وحضور إيطالي واسع لشرح جهود الدولة المصرية لتطوير واحدة من من أهم المشروعات التراثية، والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتماما كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث شدد بسام راضي على ان هذا المشروع تقدمه مصر للعالم وللإنسانية جمعاء.

كما قدمت الدكتورة هبة يوسف مديرة الاكاديمية المصرية للفنون بروما عرضاً مفصلاً لمسار العائلة المقدسة بمصر الذي يشمل حوالى ٢٥ موقع على امتداد مصر بطول مسافة ٣٥٠٠ كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، حيث بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل وصولًا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددًا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

بسام راضي روما إيطاليا الفاتيكان

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