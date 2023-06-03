زيادة أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن طرح موديل 2024 الجديد من السيارة طراز النترا HD خلال بداية شهر يونيو الحالى .

السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024

أوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة النترا HD موديل 2024 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعر موديلها الجديد 35 ألف جنيه عن الموديل السابق .

وتاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بمصابيح ضباب أمامية، ووسائد هوائية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام مكابح ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وAUX، وUSB.

السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 على جنط يصل إلى 16 بوصة، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4505 مم، و1541 مم للعرض، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية الخاصة بالسيارة إلى 402 لتر.

السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 جنوط تصل إلى 16 بوصة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي للابواب، مع نظام صوتي ترفهي، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى قفل مركزي، بالاضافة إلى مكيف للهواء، ومكابح ABS و EBD.

السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024

اما عن أسعار النترا HD كموديل 2024 :

- فئة GL بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه .

- فئة SR بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه .

- فئة DAB ABS بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه .

- فئة هاي لاين 650 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه .