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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز في نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

فريق اتحاد الجزائر
فريق اتحاد الجزائر

يستضيف فريق اتحاد الجزائر نظيره يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت، على ملعب 5 جويلية 1962، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة:

 

وتنطلق مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قنوات  

beIN Sports HD 4 و beIN Sports Fr 4 HD max وSuperSport Maximo.

 

اتحاد الجزائر ضد يانج أفريكانز:

 

وكان اتحاد الجزائر تغلب على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على الملعب الوطني مكابا، في تنزانيا.


ويكفى اتحاد الجزائر التعادل في مباراة اليوم لحسم لقب الكونفدرالية الإفريقية، كما سيتوج بطلا أيضا حال الخسارة بهدف نظيف، بسبب أفضلية تسجيل هدفين خارج الأرض.


ولم بسبق لاتحاد الجزائر أو يانج أفريكانز التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.


يذكر أن نادي نهضة بركان المغربي هو حامل النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية.

اتحاد الجزائر يانج أفريكانز الكونفدرالية موعد مباراة اتحاد ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة اتحاد الجزائر ضد يانج أفريكانز

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