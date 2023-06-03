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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خلال زيارته للإسكندرية.. مدبولي: الجهود المبذولة هي البناء الحقيقي للجمهورية الجديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أهمية تطوير المشروعات الخاصة بتنمية الموانئ  تساعد في ربط الإسكندرية مع مناطق التخزين الجافة واللوجستية داخل الجمهورية، وذلك من خلال شبكة القطارات مثل القطار السريع الذي يربط بين السخنة والعالمين مرورا بالإسكندرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقده بمحافظة الإسكندرية برفقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن تطوير مواني إسكندرية يجعلها قادرة على إستقبال السفن العملاقة وهذا سيحقق الهدف من ان يكون ممر لوجستي لربط البحرين الأحمر بالابيض المتوسط وسيكون النقطة الهامه في التوقف في ميناء الاسكندريه سواء للداخل المصري او لأي دولة بالعالم.

ووجه مدبولي، الشكر لوزير النقل الفريق كامل الوزير ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على كل المجهودات التي بذلت في تطوير ميناء الإسكندرية، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة هي البناء للجمهوريه الجديدة ، وتمكن مصر من أن تكون مركزا إقليميا بالإضافة إلى إمكانية تصدير كميات أكبر في هذه الموانئ.

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