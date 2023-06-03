زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة أراضيها من روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" من أوكرانيا، إنه يعرف الفترة التي سيستغرقها الهجوم المضاد، لكنه لا يعرف ما سينجم عن الهجوم المذكور، لكن رغم ذلك سيتم تنفيذه".

وأضاف: "نعتقد بقوة أننا سننجح. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك. لأكون صريحًا، يمكن أن يسير الأمر بعدة طرق مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن مستعدون".

واعترف زيلينسكي، بتفوق القوات الجوية الروسية على سلاح الجو الأوكراني، مطالبًا الغرب مجددًا بضخ كميات إضافية من الأسلحة.

وأعرب عن اعتقاده بأن السلاح الوحيد في العالم القادر على توفير الحماية ضد الصواريخ الروسية، هو منظومات "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي، مطالبًا بتوريد 50 منظومة منها لأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن سلطات كييف ترغب في الحصول على المزيد من الأسلحة الغربية للقيام بالهجوم المضاد، ولا يمكنها انتظار المساعدات هذه فترة شهور طويلة.

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف لوكالة “رويترز” اليوم السبت إن خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا ما زالت تسير على المسار الصحيح رغم الموجة "غير المسبوقة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف هافريلوف على هامش أكبر مؤتمر أمني في آسيا "الهدف الأساسي لروسيا هو وقف هجومنا المضاد واستهداف مراكز صنع القرار".

وأشار هافريلوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي لبلاده كانت "فعالة بأكثر من 90 بالمئة" ضد الهجمات، موضحًا أن موسكو "كانت مفاجأة كبيرة عندما وجدت أن فعالية (صواريخها الباليستية) شبه معدومة ضد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التي تلقيناها من شركائنا".