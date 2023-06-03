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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء مبادرة أيامنا الحلوة لدعم تنظيم الأسرة بالسويس .. غدا

صدى البلد

عقد خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعا لتدشين وتنفيذ حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة السويس  بمشاركة الجهات المعنية تحت شعار " حقك تنظمى"  ضمن مبادرة أيامنا الحلوة التي تنظمها مديرية الصحة بالسويس وتبدأ المرحلة الأولي منها في 4 الي 8 يونية   بأحياء ( الأربعين – فيصل – عتاقة ) و تبدأالمرحلة الثانية من 11إلى 15 يونية بأحياء (السويس - الجناين ).

في بداية الاجتماع قدم خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس الشكر للمديرية الصحة على الجهد المبذول في محافظة السويس تجاه القضية السكانية طبقا لتوجيهات الدولة لضرورة الاهتمام وتدعيم وسائل تنظيم الاسرة في اطار تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

وخلال الاجتماع تم مناقشة  خطة تنظيم الاسرة من خلال  عمل حملات تشمل تقديم خدمات مجانية و توفير جميع وسائل تنظيم الاسرة بكافة أنواعها ويتم تقسيم فرق العمل الي فرق ثابتة من الأطباء المدربين من قبل وزارة الصحة و أماكن مجهزة و معقمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعمل فحوصات لاختيارالوسيلة المناسبة لكل حالة بالمجان وبأعلى مستوى و يتم أيضا العمل بالعيادات المتنقلة بكل حى يوميا لتقديم الخدمات . 

واشار  خالد سعداوي الي ضرورة تضافر ومشاركة جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لتنظيم ندوات وعمل حملات توعية عن الحملة وأهميتها والتنوية عن أماكن تواجدها لمدة أسبوعين مقسمين بعدة مناطق بنطاق الاحياء الخمس .

أكد السكرتير العام على الأوقاف و الكنائس بضرورة التوعية والعمل على تصحيح الأفكار من خلال المسجد والكنيسة والتأكيد علي التعاون بين مديرية الصحة ورؤساء الاحياء ووحدة السكان والجمعيات الاهلية ومديرية التضامن والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والمجلس القومى للسكان للتوعية ومركز النيل للاعلام والجهات المعنية.

كما تم التأكيد علي اقامة معرض لمنتجات نوادى المرأة ضمن فعاليات الحملة  كما يتم الإعلان عن الحملة وتقديم الدعم اللازم وتكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الاهلية بالمشاركة في الحملة من خلال الحصر و الدعايةوالترويج.

وأكد السكرتير العام علي أهمية دور وحدة السكان بمحافظة السويس من خلال تنشيط وتكثيف عمل منسقي وممثلي وحدة السكان علي مستوي الاحياء والمديريات لزيادة التوعية والتثقيف بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية .
وقدمت مدير عام الصحة خطة مديرية الصحة في تنظيم القوافل خلال شهر يونيو الجاري والمناطق الاكثر احتياجا للقوافل التي تم اختيارها كأولوية اولي للقوافل ليستفيد منها أبناء هذه المناطق.

حضر الاجتماع دكتورة أمل رشدي مدير عام الصحة ورمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهليةوعبير علي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان وسيدة رفاعي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ودكتور سمر مجدي مدير وحدة السكان بمحافظة السويس ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات المشاركة.

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