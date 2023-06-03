أوبك + تبدأ اجتماعات لبحث إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج

بدأت أوبك وحلفاؤها اجتماعات على مدى يومين، واليوم السبت قد تتوج بمزيد من تخفيضات الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا ، حسبما قالت مصادر في أوبك + لرويترز ، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تراجعا في أسعار النفط وفخامة في الإمدادات تلوح في الأفق.

تضخ أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، نحو 40 بالمئة من الخام العالمي ، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

قالت ثلاثة مصادر في أوبك + لرويترز يوم الجمعة إن التخفيضات تجري مناقشتها من بين خيارات جلسة الأحد، عندما يجتمع وزراء أوبك + في الساعة الثانية بعد الظهر. (1200 بتوقيت جرينتش) في فيينا.

وعقدت أوبك اجتماعا مقتضبا منفصلا يوم السبت لكن الوزراء لم يعلقوا على قرارات سياسية محتملة بعد ذلك.

وقالت المصادر إن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا التي أعلنت في خطوة مفاجئة في أبريل نيسان ودخلت حيز التنفيذ في مايو.

إذا تمت الموافقة على ذلك ، فسوف يرتفع إجمالي حجم التخفيضات إلى 4.66 مليون برميل في اليوم ، أو حوالي 4.5٪ من الطلب العالمي.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قبل الاجتماعات ردا على سؤال بشأن خفض محتمل قدره مليون برميل يوميا 'هذا الرقم سابق لأوانه ، لم نتطرق إلى هذه الأمور (بعد)'.

وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي بعد الاتفاق عليها ، لكن يمكن للوزراء أيضًا الاتفاق على تنفيذها لاحقًا. يمكنهم أيضًا أن يقرروا إبقاء الإنتاج ثابتًا.

وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالانحياز إلى حد كبير لروسيا رغم العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وردا على ذلك ، قال المطلعون والمراقبون في أوبك إن طباعة النقود التي قام بها الغرب على مدى العقد الماضي دفعت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على التحرك للحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسية.

اشترت دول آسيوية مثل الصين والهند حصة الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

إعلان مفاجئ

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قبل الاجتماعات 'نتطلع إلى قرار يضمن استدامة توازن العرض والطلب'.

تحدث الوزراء إلى الصحفيين في فنادقهم في فيينا. منعت أوبك وسائل الإعلام من الوصول إلى مقرها الرئيسي للصحفيين من رويترز ووسائل الإعلام الإخبارية الأخرى.

ساعد إعلان الإنتاج المفاجئ في أبريل على ارتفاع أسعار النفط بنحو 9 دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارًا ، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. يوم الجمعة ، استقر خام برنت القياسي الدولي عند 76 دولارًا.

وفي الأسبوع الماضي ، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز إن على المستثمرين الذين يقومون بخفض أسعار النفط أو يراهنون على انخفاض الأسعار أن 'ينتبهوا' ، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023 ، مما قد يعزز أسعار النفط.

لكن المحللين في جيه.بي مورجان قالوا إن أوبك لم تتصرف بالسرعة الكافية لتعديل الإمدادات لمستويات قياسية عالية من الإنتاج الأمريكي والصادرات الروسية أعلى من المتوقع.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة 'ببساطة هناك الكثير من المعروض' مضيفين أن التخفيضات الإضافية قد تصل إلى نحو مليون برميل يوميا.

وقال إدوارد مويا من شركة الوساطة في OANDA: 'سوق النفط مشكوك فيه أن يمكن التوصل إلى إجماع على خفض آخر للإنتاج بين السعوديين والروس ، لكن لا ينبغي على التجار التقليل من شأن ما سيفعله السعوديون والاستفادة منه خلال اجتماعات أوبك +'.