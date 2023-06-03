رفع عقده | مهيب : الزمالك يقترب من التجديد لنجم الفريق

يستعد مسئولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقود عدد من اللاعبين.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع محمد صبحي.. الإدارة متمسكة باللاعب وسيتم تقديره ماليا ورفع قيمة عقده".

وعلي جانب آخر حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.