أبشع حادث قطار بالعالم .. راح ضحيته 120 شخصا وأصيب 900 آخرين | ما القصة؟

أسفر حادث قطار هائل عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة نحو 850 آخرين بعد أن تم فصل العديد من العربات عن القضبان التي كانت تسافر بها.

بحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث بعد اصطدام عدة قطارات مساء الجمعة (2 يونيو) ، بالقرب من باهاناجا ، بالاسور ، أوديشا ، شمال شرق الهند.

وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن ما لا يقل عن ثماني عربات قد انقلبت أثناء التصادم ، حين اصطدم قطار البضائع، وهو يسافر من كولكاتا عبر خط سكة حديد "فائق السرعة" ، بقطار الركاب الذي كان لا يزال يستعد لمغادرة المحطة.

كان قطار Karamandal Express مسافرًا من هوراه إلى تشيناي عندما أصيب ، وبحسب ما ورد سمع الركاب على متنه وهم يصرخون من الرعب بعد وقت قصير من الحادث.

فيما تم استدعاء خدمات الطوارئ ونقل الركاب المصابين إلى عيادات الرعاية الصحية القريبة في المدينة.

حادث القطار الهندي

و قال كبير أمناء أوديشا براديب كومار جينا إن عدد المصابين مرتفع للغاية لدرجة أن المستشفيات غير قادرة على استقبال الجميع ، مما يضطر السلطات إلى الاعتماد على مراكز الرعاية الصحية المجتمعية في البلدات والمدن المجاورة.

وأفاد مسؤولو الدولة إنهم يتوقعون ارتفاع عدد القتلى والجرحى حيث تعمل خدمات الطوارئ بلا كلل للتعامل مع الحادث.

حادث القطار الهندي

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أنه تم استدعاء أكثر من 200 سيارة إسعاف و 100 طبيب إضافي للتعامل مع الكارثة.

علاوة على ذلك ، تم نشر سبع وحدات إنقاذ في حالات الطوارئ على مستوى الولايات والوطنية للسيطرة على الوضع وتقديم الإغاثة.